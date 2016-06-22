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Exp_iDeMarkerSign - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора iDeMarkerSign. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного значка индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора iDeMarkerSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор iDeMarkerSign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iDeMarkerSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.iStochKomposter_HTF_Signal
Индикатор iStochKomposter_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iStochKomposter на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор iWPRSign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iWPRSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.iRSISign_HTF_Signal
Индикатор iRSISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iRSISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.