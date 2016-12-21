コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_iDeMarkerSign - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
760
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
iDeMarkerSign.mq5 (6.67 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_iDeMarkerSign.mq5 (7.47 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

iDeMarkerSign指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたiDeMarkerSign.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURAUDの検証結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15801

iDeMarkerSign_HTF_Signal iDeMarkerSign_HTF_Signal

iDeMarkerSign_HTF_Signal 指標はiStochKomposter指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

iStochKomposter_HTF_Signal指標はiStochKomposter指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

iWPRSign_HTF_Signal指標は iWPRSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

iRSISign_HTF_Signal iRSISign_HTF_Signal

iRSISign_HTF_Signal指標はiRSISign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。