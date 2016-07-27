代码库部分
ColorX2MA_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
ColorX2MA_Digit.mq5 (11.75 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
通用移动均线将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。截取位数设置在输入参数 Digit:

input uint Digit=3; //截取位数

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. 指标 ColorX2MA_Digit

ColorX2MA_Cloud ColorX2MA_Cloud

通用移动均线, 并以图表的彩色背景填充。移动均线本身用作彩色分隔线。

自动交易员 自动交易员

此 EA 在确定时间 启用和禁用 "自动交易" 按钮, 并在指定周期到期时将所有持仓平仓。

ColorX2MA_Cloud_Digit ColorX2MA_Cloud_Digit

通用移动均线以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。

ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid

通用移动均线以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签, 以及显示这些截取数值的价格网格。