ポケットに対して
インディケータ

ColorXADX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
724
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorxadx.mq5 (12.4 KB)
colorxadx_htf.mq5 (15.35 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXADX指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はColorXADX.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorXADX_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14800

