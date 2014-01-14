El indicador dibuja las Bandas de Bollinger ®, rellenas de diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia.



Si el precio cruza el límite superior (tendencia ascendente), las Bandas de Bollinger se rellenan de color azul, si se cruza el límite inferior (tendencia descendente), las bandas se rellenan de color rosado.

Si el precio cruza la línea media, que es considerada como plano, las bandas se rellenan de color gris.







Parámetros de entrada:

