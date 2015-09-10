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iFXAnalyser_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iFXAnalyser с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора iFXAnalyser.mq5.
Рис.1. Индикатор iFXAnalyser_HTF
Exp_i-AMMA
Эксперт Exp_i-AMMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней i-AMMA.Exp_ColorZerolagHLR
Эксперт Exp_ColorZerolagHLR со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagHLR.
Impulse_HTF
Индикатор Impulse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ind_aMU_HTF
Индикатор ind_aMU с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.