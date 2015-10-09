请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于 ColorXXDPO 振荡器方向改变的 Exp_ColorXXDPO EA。在柱线收盘时，如果振荡器方向改变，则生成交易信号。
此 EA 需要指标的编译文件 ColorXXDPO.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H6:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13525
Peak Lines by Price Histogram
指标使用价格直方条来显示支撑/阻力位。ColorXXDPO_HTF
指标 ColorXXDPO 在输入参数中有时间帧选项。
Exp_ColorXdinMA
基于ColorXdinMA 均线方向改变的 Exp_ColorXdinMA EA。ColorXdinMA_StDev
指标 ColorXdinMA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。