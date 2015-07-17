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Exp_ColorSchaffRSITrendCycle - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorSchaffRSITrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffRSITrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровня.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorSchaffMFITrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffMFITrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffMomentumTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.
Эксперт Exp_ColorSchaffRVITrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffRVITrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffTriXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.