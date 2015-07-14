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ColorSchaffRVITrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
EarnForex.com
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RVI.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle
ColorSchaffMFITrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами MFI.ColorSchaffTriXTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами TriX.
ColorSchaffWPRTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами WPR.ColorSchaffMFITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffMFITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.