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Индикаторы

ColorSchaffRVITrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1555
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

EarnForex.com

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RVI.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle

ColorSchaffMFITrendCycle ColorSchaffMFITrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами MFI.

ColorSchaffTriXTrendCycle ColorSchaffTriXTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами TriX.

ColorSchaffWPRTrendCycle ColorSchaffWPRTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами WPR.

ColorSchaffMFITrendCycle_HTF ColorSchaffMFITrendCycle_HTF

Индикатор ColorSchaffMFITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.