Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AML_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 754
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador AML con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AML.mq5.
Fig. 1. Indicador AML_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12885
Indicador AMA_SLOPE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Aroon_HTF
Indicador Aroon con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorCoeffofLine_true con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AverageChange_HTF
Indicador AverageChange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.