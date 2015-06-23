Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AML_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 939
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador AML com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico(timeframe)
Este indicador requer que arquivo do indicador AML.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador AML_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12885
