AML_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der AML Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei AML.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der AML_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12885
