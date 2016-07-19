CodeBaseKategorien
Indikatoren

AML_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
597
(15)
Der AML Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AML.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AML_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12885

