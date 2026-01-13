실제 작성자:

PozitiF

멀티라인이동평균 인디케이터는 작업 중인 차트 창에 서로 다른 주기의 6개 평균선 수준을 표시합니다.

평균의 매개 변수는 각 기간에 대해 사용자 지정할 수 있으며, 원하는/필요한 기간의 평균 표시를 활성화/비활성화할 수도 있습니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011년 03월 06일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.



입력 매개변수:

input string level_name= "MultiLineMovingAverage 1" ; input string level_comment= "MultiLineMovingAverage" ; input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; input uint TextSize= 15 ; input color Up_levels_color=Lime; input color Fl_levels_color=Gray; input color Dn_levels_color=Red; input uint CandleCount= 10 ; input bool display_MA1= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1= PERIOD_M5 ; input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA1_Length= 10 ; input uint MA1_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level1_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; input bool display_MA2= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2= PERIOD_M30 ; input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA2_Length= 10 ; input uint MA2_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level2_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; input bool display_MA3= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3= PERIOD_H2 ; input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA3_Length= 10 ; input uint MA3_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level3_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; input bool display_MA4= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4= PERIOD_H4 ; input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA4_Length= 10 ; input uint MA4_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level4_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; input bool display_MA5= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5= PERIOD_H12 ; input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA5_Length= 10 ; input uint MA5_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level5_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; input bool display_MA6= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6= PERIOD_D1 ; input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA6_Length= 10 ; input uint MA6_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level6_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;

그림 1 멀티라인이동평균 인디케이터