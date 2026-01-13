거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
멀티라인이동평균 인디케이터는 작업 중인 차트 창에 서로 다른 주기의 6개 평균선 수준을 표시합니다.
평균의 매개 변수는 각 기간에 대해 사용자 지정할 수 있으며, 원하는/필요한 기간의 평균 표시를 활성화/비활성화할 수도 있습니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011년 03월 06일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
입력 매개변수:
//+------------------------------------------------+ //| 표시기 입력 매개변수 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // 작동 레벨 이름 input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// 작동 수준 설명 input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // 텍스트 위치 input uint TextSize=15; // 텍스트 크기 input color Up_levels_color=Lime; // MA 레벨 색상 상향 input color Fl_levels_color=Gray; // 플랫 MA 레벨 컬러 input color Dn_levels_color=Red; // 아래 MA 레벨 색상 input uint CandleCount=10; // 레벨 길이 //--- input bool display_MA1=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA1_Length=10; // MA 기간. input uint MA1_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // 작동 레벨 폭 //--- input bool display_MA2=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA2_Length=10; // MA 기간. input uint MA2_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // 작동 레벨 폭 //--- input bool display_MA3=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA3_Length=10; // MA 기간. input uint MA3_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // 작동 레벨 폭 //--- input bool display_MA4=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA4_Length=10; // MA 기간. input uint MA4_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // 작동 레벨 폭 //--- input bool display_MA5=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA5_Length=10; // MA 기간. input uint MA5_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // 작동 레벨 폭 //--- input bool display_MA6=true; // MA 레벨 표시 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // MA 기간 input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // 스무딩 MA 방법 input uint MA6_Length=10; // MA 기간. input uint MA6_Signal_Bar=1; // MA 신호 표시줄 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // 적용 가격 input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // 작동 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // 작동 레벨 폭
그림 1 멀티라인이동평균 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1037
