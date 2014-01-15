Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
Variante clásica del indicador RVI (Relative Vigor Index) que puede ser configurado para mostrar valores correspondientes a un periodo diferente al del grafico al que se adjunta. El indicador se visualiza como una nube.
Fig.1 The ColorRVI_HTF Indicator
