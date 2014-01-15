CodeBaseSecciones
ColorRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
997
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
colorrvi_htf.mq5 (9.13 KB) ver
Variante clásica del indicador RVI (Relative Vigor Index) que puede ser configurado para mostrar valores correspondientes a un periodo diferente al del grafico al que se adjunta. El indicador se visualiza como una nube.

Fig.1 The ColorRVI_HTF Indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1039

