CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

MultiLineaMobileMedia - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

PozitiF

L'indicatore MultiLineMovingAverage mostra i livelli di sei linee medie di diversi periodi nella finestra del grafico di lavoro.

I parametri delle medie sono personalizzabili per ogni periodo; è inoltre possibile abilitare/disabilitare la visualizzazione delle medie dai timeframe desiderati.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 03.06.2011.

Parametri di ingresso:

//+------------------------------------------------+
//| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nome del livello di attuazione
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Commento sul livello di attuazione
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;              // Posizione del testo
input uint TextSize=15;                             // Dimensione del testo
input color  Up_levels_color=Lime;                  // Colore del livello di MA in alto
input color  Fl_levels_color=Gray;                  // Colore del livello MA piatto
input color  Dn_levels_color=Red;                   // Colore del livello di MA in basso
input uint CandleCount=10;                          // Lunghezza del livello
//---
input bool display_MA1=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;         // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA1_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA1_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione
//---
input bool display_MA2=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;        // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA2_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA2_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione
//---
input bool display_MA3=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;         // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA3_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA3_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione
//---
input bool display_MA4=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;         // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA4_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA4_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione
//---
input bool display_MA5=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;        // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA5_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA5_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione
//---
input bool display_MA6=true;                        // Mostra il livello di MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;         // Timeframe della MA
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;          // Metodo MA lisciante
input uint MA6_Length=10;                           // Periodo MA.
input uint MA6_Signal_Bar=1;                        // Barra del segnale MA 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;     // Stile del livello di attuazione
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                  // Larghezza del livello di attuazione

Fig.1 Indicatore MultiLineMovingAverage

Fig.1 Indicatore MultiLineMovingAverage

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1037

ASZ - Adaptive Structure ZigZag ASZ - Adaptive Structure ZigZag

A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / Piercing

SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation) SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation)

Venti righe di indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestra

GMMA_Long_Gistogramma GMMA_Long_Gistogramma

Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.