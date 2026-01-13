Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
MultiLineaMobileMedia - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
PozitiF
L'indicatore MultiLineMovingAverage mostra i livelli di sei linee medie di diversi periodi nella finestra del grafico di lavoro.
I parametri delle medie sono personalizzabili per ogni periodo; è inoltre possibile abilitare/disabilitare la visualizzazione delle medie dai timeframe desiderati.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 03.06.2011.
Parametri di ingresso:
//+------------------------------------------------+ //| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nome del livello di attuazione input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Commento sul livello di attuazione input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // Posizione del testo input uint TextSize=15; // Dimensione del testo input color Up_levels_color=Lime; // Colore del livello di MA in alto input color Fl_levels_color=Gray; // Colore del livello MA piatto input color Dn_levels_color=Red; // Colore del livello di MA in basso input uint CandleCount=10; // Lunghezza del livello //--- input bool display_MA1=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA1_Length=10; // Periodo MA. input uint MA1_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione //--- input bool display_MA2=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA2_Length=10; // Periodo MA. input uint MA2_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione //--- input bool display_MA3=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA3_Length=10; // Periodo MA. input uint MA3_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione //--- input bool display_MA4=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA4_Length=10; // Periodo MA. input uint MA4_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione //--- input bool display_MA5=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA5_Length=10; // Periodo MA. input uint MA5_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione //--- input bool display_MA6=true; // Mostra il livello di MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // Timeframe della MA input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Metodo MA lisciante input uint MA6_Length=10; // Periodo MA. input uint MA6_Signal_Bar=1; // Barra del segnale MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di attuazione input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // Larghezza del livello di attuazione
Fig.1 Indicatore MultiLineMovingAverage
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1037
A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.DCC / Piercing
DCC / Piercing
Venti righe di indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestraGMMA_Long_Gistogramma
Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.