New Highs-New Lows Index - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1665
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Real Author:
LenIFCHIK
El Indice New Highs-New Lows se describe my bien por A. Edler en su libro "Vivir del Trading: Psicología, Tácticas de Trading, Gestión del Capital" en el capítulo que trata sobre Indicadores para el Mercado de Valores.
En nuestro caso, se ha adaptado el indicador al mercado de divisasy se calcula como la diferencia entre el número de pares de divisas que han alcanzado nuevos máximos en un periodo de tiempo dado y el número de pares que han alcanzado nuevos mínimos durante ese mismo periodo. El pico, como regla, es un signo de que se acerca un cambio de tendencia.
Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 01.04.2011.
Fig.1 Indicador NH_NL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1051
