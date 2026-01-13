Rejoignez notre page de fans
MultiLineMovingAverage - indicateur pour MetaTrader 5
Auteur réel :
PozitiF
L'indicateur MultiLineMovingAverage affiche les niveaux de six lignes de moyenne sur différentes périodes dans la fenêtre du graphique de travail.
Les paramètres des moyennes sont personnalisables pour chaque période, vous pouvez également activer/désactiver l'affichage des moyennes pour les périodes que vous souhaitez.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 03.06.2011.
Paramètres d'entrée :
//+------------------------------------------------+ //| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nom du niveau d'actionnement input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Commentaire sur le niveau d'actionnement input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // Position du texte input uint TextSize=15; // Taille du texte input color Up_levels_color=Lime; // Couleur du niveau de l'AMM input color Fl_levels_color=Gray; // Couleur du niveau MA plat input color Dn_levels_color=Red; // Couleur du niveau de l'AM à la baisse input uint CandleCount=10; // Longueur du niveau //--- input bool display_MA1=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA1_Length=10; // Période MA. input uint MA1_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement //--- input bool display_MA2=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA2_Length=10; // Période MA. input uint MA2_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement //--- input bool display_MA3=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA3_Length=10; // Période MA. input uint MA3_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement //--- input bool display_MA4=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA4_Length=10; // Période MA. input uint MA4_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement //--- input bool display_MA5=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA5_Length=10; // Période MA. input uint MA5_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement //--- input bool display_MA6=true; // Afficher le niveau de l'AMM input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // Période de temps de l'AMM input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Méthode MA de lissage input uint MA6_Length=10; // Période MA. input uint MA6_Signal_Bar=1; // Barre de signalisation MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Prix appliqué input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // Style du niveau d'actionnement input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // Largeur du niveau d'actionnement
Fig.1 Indicateur MultiLineMovingAverage
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1037
