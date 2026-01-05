Fan sayfamıza katılın
En standart dışı göstergelerden biri. XprofuterDD göstergesi, drawShift giriş parametresinin değeriyle belirlenen birkaç çubuk ilerisi için gelecekteki fiyat davranışını tahmin etme girişimidir. Göstergenin mevcut olandan itibaren bu sayıda çubuk üzerinde yeniden çizildiğine dikkat edilmelidir!
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI | //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Tahmin edilecek çubuk sayısı input uint drawShift = 14; // Tahmin edilecek çubuk sayısı input uint maPeriod = 34; // Ortalama alma süresi
Şekil 1 XprofuterDD göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1024
