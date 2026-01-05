Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

XprofuterDD - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(17)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar:

Bilinmiyor

En standart dışı göstergelerden biri. XprofuterDD göstergesi, drawShift giriş parametresinin değeriyle belirlenen birkaç çubuk ilerisi için gelecekteki fiyat davranışını tahmin etme girişimidir. Göstergenin mevcut olandan itibaren bu sayıda çubuk üzerinde yeniden çizildiğine dikkat edilmelidir!

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Tahmin edilecek çubuk sayısı
input uint drawShift = 14;  // Tahmin edilecek çubuk sayısı
input uint maPeriod  = 34;  // Ortalama alma süresi

Şekil 1 XprofuterDD göstergesi

Şekil 1 XprofuterDD göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1024

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Heikin Ashi'yi görüntülemenin daha basit bir yolu

Fiyat Kanalı Fiyat Kanalı

Bu, kullanıcının dönem ve çizgi renklerini özelleştirmesine olanak tanıyan basit bir fiyat kanalı göstergesidir. Genellikle kanal kırma stratejilerinde kullanılır.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay göstergesi daha fazla fiyat hareketi çizgisini gösterir

AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi AML Uyarlanabilir Piyasa Seviyesi

Uyarlanabilir piyasa seviyesi - piyasa fiyatının mevcut referans seviyesini gösterir. Seviye yalnızca trend fiyat hareketi durumunda kaydırılır.