Gerçek Yazar:

Bilinmiyor

En standart dışı göstergelerden biri. XprofuterDD göstergesi, drawShift giriş parametresinin değeriyle belirlenen birkaç çubuk ilerisi için gelecekteki fiyat davranışını tahmin etme girişimidir. Göstergenin mevcut olandan itibaren bu sayıda çubuk üzerinde yeniden çizildiğine dikkat edilmelidir!

Göstergenin giriş parametreleri:



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

Şekil 1 XprofuterDD göstergesi