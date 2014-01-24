Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iMACD-ATR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Es indicador es bastante simple. Cuando MACD está en la zona positiva sus valores se desplazan hacia abajo en la magnitud del ATR, cuando MACD está en la negativa, sus valores se desplazan hacia arriba.
Por lo tanto, la curva resultante estará en la misma zona que MACD solamente cuando los valores de este último sean lo suficientemente grandes, como para cubrir todo el rango de cotizaciones. Además, este método permite a los usuarios monitorizar la caída del ATR al final del movimiento – en ese momento, la curva resultante entrará en la zona donde se encuentre localizado MACD.
Línea azul - resultado de desplazar MACD en la magnitud del ATR. La barras resaltadas en el histograma indican los lugares donde MACD y el desplazamiento tienen el mismo signo (±).
Una condición adicional para que aparezcan es que la inclinación de MACD coincida con el sentido del movimiento del precio.
iMACD±ATR
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.08.2011 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1019
