가장 비표준적인 인디케이터 중 하나입니다. XprofuterDD 인디케이터는 drawShift 입력 매개변수의 값에 따라 결정되는 향후 몇 개의 바에 대한 가격 움직임을 예측하는 시도입니다. 표시기는 현재 표시기에서 이 수의 막대에서 다시 그려진다는 점에 유의해야 합니다!

인디케이터의 입력 매개변수입니다:



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

그림 1 XprofuterDD 인디케이터