XprofuterDD - MetaTrader 5용 지표

가장 비표준적인 인디케이터 중 하나입니다. XprofuterDD 인디케이터는 drawShift 입력 매개변수의 값에 따라 결정되는 향후 몇 개의 바에 대한 가격 움직임을 예측하는 시도입니다. 표시기는 현재 표시기에서 이 수의 막대에서 다시 그려진다는 점에 유의해야 합니다!

인디케이터의 입력 매개변수입니다:

//+-----------------------------------+
//| 표시기의 입력 매개변수 ||
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // 예측할 막대 수
input uint drawShift = 14;  // 예측할 막대 수
input uint maPeriod  = 34;  // 평균 기간

그림 1 XprofuterDD 표시기

그림 1 XprofuterDD 인디케이터

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1024

