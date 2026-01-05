거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
가장 비표준적인 인디케이터 중 하나입니다. XprofuterDD 인디케이터는 drawShift 입력 매개변수의 값에 따라 결정되는 향후 몇 개의 바에 대한 가격 움직임을 예측하는 시도입니다. 표시기는 현재 표시기에서 이 수의 막대에서 다시 그려진다는 점에 유의해야 합니다!
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//+-----------------------------------+ //| 표시기의 입력 매개변수 || //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // 예측할 막대 수 input uint drawShift = 14; // 예측할 막대 수 input uint maPeriod = 34; // 평균 기간
그림 1 XprofuterDD 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1024
