CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

XprofuterDD - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Sconosciuto

Uno degli indicatori più non standard. L'indicatore XprofuterDD è un tentativo di anticipare il comportamento dei prezzi in futuro per diverse barre, determinate dal valore del parametro di input drawShift. Si noti che l'indicatore viene ridisegnato a questo numero di barre da quella corrente!

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Numero di barre da prevedere
input uint drawShift = 14;  // Numero di barre da prevedere
input uint maPeriod  = 34;  // Periodo di mediazione

Fig.1 Indicatore XprofuterDD

Fig.1 Indicatore XprofuterDD

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1024

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Un modo più semplice per visualizzare l'Heikin Ashi

Canale dei prezzi Canale dei prezzi

Si tratta di un semplice indicatore di canali di prezzo che consente all'utente di personalizzare il periodo e i colori delle linee. Spesso utilizzato nelle strategie di rottura dei canali.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

L'indicatore XprofuterOverlay mostra la linea di ulteriore movimento dei prezzi

AML Livello di mercato adattivo AML Livello di mercato adattivo

Livello di mercato adattivo - mostra l'attuale livello di riferimento del prezzo di mercato. Il livello viene spostato solo in caso di movimento del prezzo di tendenza.