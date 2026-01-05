Unisciti alla nostra fan page
XprofuterDD - indicatore per MetaTrader 5
Uno degli indicatori più non standard. L'indicatore XprofuterDD è un tentativo di anticipare il comportamento dei prezzi in futuro per diverse barre, determinate dal valore del parametro di input drawShift. Si noti che l'indicatore viene ridisegnato a questo numero di barre da quella corrente!
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Numero di barre da prevedere input uint drawShift = 14; // Numero di barre da prevedere input uint maPeriod = 34; // Periodo di mediazione
Fig.1 Indicatore XprofuterDD
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1024
