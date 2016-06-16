無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iMACD±ATR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Svinozavr
この指標は極めて簡単です。MACDが正の領域にある場合にはその値はATRの量だけ下方にシフトされ、負の領域にある場合はその値は上方にシフトされます。
そのため、後者の値が取引レンジの値をカバーするのに十分な大きさである場合にのみ結果の曲線はMACDと同じエリアに入ります。また、この方法は、ユーザーによる運動の終わりのATRの減少の追跡を可能にします。結果の曲線は、MACDが現時点で配置されている領域に入ります。
青線 - MACDをATRでシフトした結果。強調表示されたヒストグラムのバーはMACDとシフト結果が同じ符号（±）を持っている場所を示します。
それらが現れるため追加条件は、価格の動きの方向のMACDの傾きです。
iMACD±ATR
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年8月18日に（ロシア語で）公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1019
