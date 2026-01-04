거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
iMACD±ATR - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 3
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
스비노자브르
지표의 논리는 매우 간단합니다. MACD가 양의 영역에 있으면 그 값은 거래 범위 (ATR)의 값만큼 아래로 이동하고, MACD가 음의 영역에 있으면 위로 이동합니다.
이러한 방식으로 결과 곡선은 MACD 값이 거래 범위 값과 겹칠만큼 충분히 큰 경우에만 MACD와 동일한 영역에 속합니다. 또한 이러한 방식으로 움직임이 시작될 때 ATR 감소를 추적 할 수 있습니다. 결과 곡선은 현재 MACD가있는 영역에 들어갑니다.
파란색 선은 ATR에서 MACD 이동의 결과입니다. 색상은 MACD와 이동 결과가 동일한 기호(±)를 갖는 막대를 강조 표시합니다.
추가 조건은 가격 이동 방향에 대한 MACD의 기울기입니다.
그림 1 iMACD±ATR 표시기
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.08.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1019
ColorStochastic_HTF
스토캐스틱 오실레이터의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하고 구름 형태로 만들어 위치를 지정할 수 있습니다.Exp_ATR_Trailing
ATR_Trailing 지표의 도움으로 구축된 채널의 경계를 따라 오픈 포지션의 스톱로스를 이동하는 전문가 조언자
가격 채널
사용자가 기간과 선 색상을 사용자 지정할 수 있는 간단한 가격 채널 표시기입니다. 채널 브레이크 전략에 자주 사용됩니다.Heikin Ashi Lines
헤이킨 아시시를 표시하는 더 간단한 방법