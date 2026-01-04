실제 작성자:

스비노자브르

지표의 논리는 매우 간단합니다. MACD가 양의 영역에 있으면 그 값은 거래 범위 (ATR)의 값만큼 아래로 이동하고, MACD가 음의 영역에 있으면 위로 이동합니다.

이러한 방식으로 결과 곡선은 MACD 값이 거래 범위 값과 겹칠만큼 충분히 큰 경우에만 MACD와 동일한 영역에 속합니다. 또한 이러한 방식으로 움직임이 시작될 때 ATR 감소를 추적 할 수 있습니다. 결과 곡선은 현재 MACD가있는 영역에 들어갑니다.

파란색 선은 ATR에서 MACD 이동의 결과입니다. 색상은 MACD와 이동 결과가 동일한 기호(±)를 갖는 막대를 강조 표시합니다.

추가 조건은 가격 이동 방향에 대한 MACD의 기울기입니다.

그림 1 iMACD±ATR 표시기

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.08.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.