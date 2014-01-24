



Indicador de rango para dos periodos de tiempo cualesquiera.

Se trata de un indicador intradía mostrando el rango de cotizaciones para un día de mercado. Su funcionamiento es el siguiente. Se cogen cuatro puntos temporales de los parámetros externos y se determinan los puntos máximos y mínimos para cada par. Dichos extremos son visualizados por el indicador como líneas horizontales.



El indicador es útil para comprobar estrategias de ruptura y pullback.

En el indicador se pueden establecer los siguiente parámetros:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

i-AnyRange2