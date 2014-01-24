CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-AnyRange2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1288
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
i-anyrange2.mq5 (12.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Indicador de rango para dos periodos de tiempo cualesquiera.

Se trata de un indicador intradía mostrando el rango de cotizaciones para un día de mercado. Su funcionamiento es el siguiente. Se cogen cuatro puntos temporales de los parámetros externos y se determinan los puntos máximos y mínimos para cada par. Dichos extremos son visualizados por el indicador como líneas horizontales.

El indicador es útil para comprobar estrategias de ruptura y pullback.

En el indicador se pueden establecer los siguiente parámetros:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // origen 1
input string End1     = "08:00";   // final 1
input string Start2   = "12:00";   // origen 2
input string End2     = "17:00";   // final 2
input uint   nDays = 2;          // número de día a contar (0-todos)
input int    Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras 

i-AnyRange2

i-AnyRange2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1015

ColorStochastic ColorStochastic

Estocástico estándard mostrado como un histograma de colores.

InfoMarket InfoMarket

Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con el par de divisas.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing.

iMACD-ATR iMACD-ATR

Se utiliza MACD desplazado en la magnitud del ATR para determinar si hay tendencia y las zonas de sobrecompra/sobreventa.