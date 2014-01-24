Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-AnyRange2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1288
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de rango para dos periodos de tiempo cualesquiera.
Se trata de un indicador intradía mostrando el rango de cotizaciones para un día de mercado. Su funcionamiento es el siguiente. Se cogen cuatro puntos temporales de los parámetros externos y se determinan los puntos máximos y mínimos para cada par. Dichos extremos son visualizados por el indicador como líneas horizontales.
El indicador es útil para comprobar estrategias de ruptura y pullback.
En el indicador se pueden establecer los siguiente parámetros:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // origen 1 input string End1 = "08:00"; // final 1 input string Start2 = "12:00"; // origen 2 input string End2 = "17:00"; // final 2 input uint nDays = 2; // número de día a contar (0-todos) input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
i-AnyRange2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1015
Estocástico estándard mostrado como un histograma de colores.InfoMarket
Se trata de un script informativo que visualiza en el gráfico información relacionada con el par de divisas.
Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing.iMACD-ATR
Se utiliza MACD desplazado en la magnitud del ATR para determinar si hay tendencia y las zonas de sobrecompra/sobreventa.