Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iMACD±ATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2366
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Svinozavr
O indicador é muito simples. Quando o MACD está em uma área positiva, seus valores são deslocados para baixo pela quantidade de ATR, quando o MACD está em uma área negativa, seus valores são deslocados para cima.
Portanto, a curva resultante entra na mesma área com MACD apenas quando o valor do último é suficientemente grande para cobrir o valor do intervalo de negociação. Além disso, este método permite que os utilizadores controlem a diminuição de ATR no final do movimento - a curva resultante entra na área onde o MACD está localizado no momento.
Linha azul - resultado de MACD deslocado pelo ATR. Barras do histograma destacadas indicam os locais onde o MACD e o resultado deslocado têm o mesmo sinal (±).
A condição adicional para o seu emergente é a inclinação do MACD na direção do movimento dos preços.
iMACD±ATR
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.08.2011 (em Russo).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1019
XprofuterDD apresenta uma tentativa de prever o futuro do comportamento de preços.Grr-al
Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.
Oscilador estocástico padrão exibido como uma nuvem que pode ser localizada definindo o valor do período de tempo do indicador diferente do período do gráfico.PositionInfo
Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, na janela do gráfico.