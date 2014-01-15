CodeBaseSeções
iMACD±ATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Svinozavr

O indicador é muito simples. Quando o MACD está em uma área positiva, seus valores são deslocados para baixo pela quantidade de ATR, quando o MACD está em uma área negativa, seus valores são deslocados para cima.

Portanto, a curva resultante entra na mesma área com MACD apenas quando o valor do último é suficientemente grande para cobrir o valor do intervalo de negociação. Além disso, este método permite que os utilizadores controlem a diminuição de ATR no final do movimento - a curva resultante entra na área onde o MACD está localizado no momento.

Linha azul - resultado de MACD deslocado pelo ATR. Barras do histograma destacadas indicam os locais onde o MACD e o resultado deslocado têm o mesmo sinal (±).

A condição adicional para o seu emergente é a inclinação do MACD na direção do movimento dos preços. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.08.2011 (em Russo). 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1019

