O indicador é muito simples. Quando o MACD está em uma área positiva, seus valores são deslocados para baixo pela quantidade de ATR, quando o MACD está em uma área negativa, seus valores são deslocados para cima.

Portanto, a curva resultante entra na mesma área com MACD apenas quando o valor do último é suficientemente grande para cobrir o valor do intervalo de negociação. Além disso, este método permite que os utilizadores controlem a diminuição de ATR no final do movimento - a curva resultante entra na área onde o MACD está localizado no momento.

Linha azul - resultado de MACD deslocado pelo ATR. Barras do histograma destacadas indicam os locais onde o MACD e o resultado deslocado têm o mesmo sinal (±).

A condição adicional para o seu emergente é a inclinação do MACD na direção do movimento dos preços.

iMACD±ATR

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.08.2011 (em Russo).