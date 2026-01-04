Fan sayfamıza katılın
iMACD±ATR - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Svinozavr
Göstergenin mantığı son derece basittir. MACD pozitif bölgede olduğunda, değerleri işlem aralığının (ATR) değeri kadar aşağı kaydırılır, MACD negatif bölgede olduğunda ise yukarı kaydırılır.
Bu şekilde, ortaya çıkan eğri, yalnızca MACD değeri işlem aralığı değeriyle örtüşecek kadar büyük olduğunda MACD ile aynı bölgeye düşer. Buna ek olarak, bu şekilde hareketin başlangıcında ATR düşüşünü izlemek mümkündür - ortaya çıkan eğri MACD'nin şu anda bulunduğu bölgeye girer.
Mavi çizgi, ATR üzerindeki MACD kaymasının sonucudur. Renkler, MACD ve kaymanın sonucunun aynı işarete (±) sahip olduğu çubukları vurgular.
Görünüşleri için ek bir koşul, MACD'nin fiyat hareketi yönündeki eğimidir.
Şekil 1 iMACD±ATR göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.08.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1019
