原作者:
Svinozavr
指标足够简单。当MACD 处于正值区域，它的数值向下移动ATR 的数量，当MACD处于负值区域，它的数值向上位移ATR 的数量。
因此，只有当MACD的值足够大到覆盖交易范围内的值时，所得到的结果曲线与MACD进入同一区域。此外，该方法允许用户跟踪在移动的末端ATR的下降 - 此时所得结果曲线进入MACD所处的区域。
蓝线 - MACD位移ATR数值的结果。高亮显示的直方图表示在此位置MACD和位移结果具有相同的符号（±）。
他们出现的附加条件是MACD的斜率倾向价格移动的方向。
iMACD±ATR
这个指标于2011.08.18首次用MQL4实现，并(使用俄语)发布到mql4.com 的代码基地上。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1019
Exp_ATR_Trailing
EA 交易沿着ATR_Trailing建立的通道边缘移动止损持有头寸。i-AnyRange2
带有两个待定时间间隔的指标。
ColorStochastic_HTF
通过给指标设定一个不同于图表的周期，可将标准的Stochastic oscillator显示为云。BubblesAndDrops
这个指标显示了可能的价格移动方向。