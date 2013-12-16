原作者:

指标足够简单。当MACD 处于正值区域，它的数值向下移动ATR 的数量，当MACD处于负值区域，它的数值向上位移ATR 的数量。

因此，只有当MACD的值足够大到覆盖交易范围内的值时，所得到的结果曲线与MACD进入同一区域。此外，该方法允许用户跟踪在移动的末端ATR的下降 - 此时所得结果曲线进入MACD所处的区域。

蓝线 - MACD位移ATR数值的结果。高亮显示的直方图表示在此位置MACD和位移结果具有相同的符号（±）。

他们出现的附加条件是MACD的斜率倾向价格移动的方向。

iMACD±ATR

