iMACD±ATR - индикатор для MetaTrader 4
- 13436
-
Описание:
Разбирая завалы индикаторов, написанных для MetaStock и Omega в те времена, когда я про МetaТrader и слыхом был не в курсе, наткнулся на несколько индикаторов, которые могут быть интересны для здешней аудитории. Один из них – это смещенная на торговый диапазон MACD.
Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.
Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким макаром получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.
Выглядит это так:
Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены
столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).
Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены.
Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:
double iCustom( string symbol, // символьное имя инструмента (NULL- текущий) int timeframe, // тайм-фрейм (0- текущий) "iMACD±ATR", // имя этого индикатора // входные параметры double fast_ema_period, // период быстрой EMA; м.б.дробным (>1) и в виде коэфф-та (<1) double slow_ema_period, // период медленной EMA; м.б.дробным (>1) и в виде коэфф-та (<1) int atr_period, // период ATR, если =0, то atr_period=slow_ema_period int applied_price, // тип цены: // 0 - PRICE_CLOSE - цена закрытия // 1 - PRICE_OPEN - цена открытия // 2 - PRICE_HIGH - макс.цена // 3 - PRICE_LOW - мин.цена // 4 - PRICE_MEDIAN - средняя цена,(high+low)/2 // 5 - PRICE_TYPICAL - типичная цена,(high+low+close)/3 // 6 - PRICE_WEIGHTED - взвешенная цена закрытия,(high+low+close+close)/4 // буферы mode, // mode - номер буфера индикатора: // 0 - главная // 1 - главная +/- ATR // 2 - пик // 3 - впадина // int shift // сдвиг ) ============== iCustom(NULL,0,"iMACD±ATR",FastEMA,SlowEMA,ATR,Price, 0,i);
iMACD±ATR удачный кандидат на замену обычной MACD в ТС (MACD + Осциллятор).
Например, по первому появлению столбика противоположного
цвета определятся направление движения, а по заходу осциллятора (стохастика,
скажем, или там CCI) в
коррекционную к этому движению зону – собственно открытие позиции.
Далее по новому столбику того же цвета – закрытие (сокращение) позы, по коррекции – новый заход (добавление). Столбик противоположного цвета – переворот на коррекции по осциллятору. etc. Стопы можно ставить по локальным экстремумам, определенным по смене направления. Т.е. для движения вверх стоп можно поставить на минимуме цены между последними красным и зеленым столбиками. Вниз – зеркально. От этого стопа рассчитываются размер открываемой (добавляемой) позиции в рамках регламента риска.
Желающие могут «заэкстернить» некоторые поля в секции «// входные параметры», а именно:
double kATR=1; // масштабирующий множитель double ATRmin=0; // шумовой порог значения ATR в пп.
Здесь все подписано, комментировать дополнительно нечего. Впрочем, всегда можно спросить, если что...)
