Описание:



Разбирая завалы индикаторов, написанных для MetaStock и Omega в те времена, когда я про МetaТrader и слыхом был не в курсе, наткнулся на несколько индикаторов, которые могут быть интересны для здешней аудитории. Один из них – это смещенная на торговый диапазон MACD.

Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.

Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким макаром получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.

Выглядит это так:

Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).



Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены.

Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:

double iCustom ( string symbol, int timeframe, "iMACD±ATR" , double fast_ema_period, double slow_ema_period, int atr_period, atr_period slow_ema_period int applied_price, mode, int shift ) ============== iCustom ( NULL , 0 , "iMACD±ATR" ,FastEMA,SlowEMA,ATR,Price, 0 ,i);

iMACD±ATR удачный кандидат на замену обычной MACD в ТС (MACD + Осциллятор).

Например, по первому появлению столбика противоположного цвета определятся направление движения, а по заходу осциллятора (стохастика, скажем, или там CCI) в коррекционную к этому движению зону – собственно открытие позиции.



Далее по новому столбику того же цвета – закрытие (сокращение) позы, по коррекции – новый заход (добавление). Столбик противоположного цвета – переворот на коррекции по осциллятору. etc. Стопы можно ставить по локальным экстремумам, определенным по смене направления. Т.е. для движения вверх стоп можно поставить на минимуме цены между последними красным и зеленым столбиками. Вниз – зеркально. От этого стопа рассчитываются размер открываемой (добавляемой) позиции в рамках регламента риска.





Желающие могут «заэкстернить» некоторые поля в секции «// входные параметры», а именно:

double kATR= 1 ; double ATRmin= 0 ;

Здесь все подписано, комментировать дополнительно нечего. Впрочем, всегда можно спросить, если что...)