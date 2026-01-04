Il vero autore:

Svinozavr

La logica dell'indicatore è estremamente semplice. Quando il MACD si trova nella zona positiva, i suoi valori vengono spostati verso il basso dal valore del trading range (ATR), mentre quando il MACD si trova nella zona negativa, vengono spostati verso l'alto.

In questo modo, la curva risultante cade nella stessa zona del MACD solo quando il valore del MACD è abbastanza grande da sovrapporsi al valore del trading range. Inoltre, in questo modo è possibile tracciare la diminuzione dell'ATR all'inizio del movimento - la curva risultante entra nella zona in cui si trova ora il MACD.

La linea blu è il risultato dello spostamento del MACD sull'ATR. I colori evidenziano le barre in cui il MACD e il risultato dello spostamento hanno lo stesso segno (±).

Un'ulteriore condizione per la loro comparsa è la pendenza del MACD nella direzione del movimento del prezzo.

Fig.1 Indicatore iMACD±ATR

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.08.2011.