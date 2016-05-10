CodeBaseKategorien
iMACD±ATR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Svinozavr

Der Indikator ist einfach genug. Im positiven Bereich wird der MACD um den Wert des ATR nach unten versetzt, im negativen Bereich um diesen Wert nach oben.

Somit bewegt sich die resultierende Kurve nur dann in derselben Zone wie der MACD, wenn die Werte des MACD die des ATR übersteigen. Außerdem vermag diese Methode durch den sinkenden ATR, das Ende eines Trends zu erkennen – die resultierende Kurve dringt in den Bereich des MACD ein.

Blaue Linie - Ergebnis des durch den ATR versetzten MACD. Hervorgehobenen Balken des Histogramms zeigen, wo MACD und versetzter MACD die gleichen Vorzeichen (±) haben.

Die zusätzliche Bedingung das Aussehen ist die Steigung des MACD in Richtung der Preisbewegung. 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.08.2011. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1019

PositionInfo PositionInfo

Dies ist ein Informationsskript, das wichtige Informationen einer offenen Position auf dem Chart angezeigt.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Der Expert Advisor verschiebt den StopLoss offener Position entlang der Grenze des Kanals der mit ATR_Trailing erstellt wurde.

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Die Standardversion des Stochastik Oszillators, der, als Wolke, die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt.

BubblesAndDrops BubblesAndDrops

Der Indikator zeigt die mögliche Bewegungsrichtung der Preise.