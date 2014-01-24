CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ATR_Trailing - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1130
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
atr_trailing.mq5 (6.08 KB) ver
exp_atr_trailing.mq5 (18.04 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing. El Stop Loss se modifica solamente al cambiar de barra, usando la información de la barra que recién se ha cerrado y en el caso de que el Stop Loss se coloque más cerca del precio actual.

El Asesor Experto ofrece la posibilidad de visualizar el indicador que utiliza directamente en el gráfico. No es necesario adjuntar manualmente el indicador. Esto es muy cómodo, ya que el indicador se visualiza en el gráfico de manera automática cuando adjuntamos el Asesor Experto. El indicador siempre tendrá los mismos parámetros que los indicados en el Asesor Experto.

A continuación mostramos el código que permite al usuario implementar dicha característica:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inclusión de la clase CChart en el asesor experto                |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Charts\Chart.mqh>
//---- se decalra una variable globar de tipo CChart
CChart cchart;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicialización del experto                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- obtenemos el manejador del indicador ATR_Trailing
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Error al obtener el manejador del indicador ATR_Trailing");

//--- ponemos a cero el código de error
   ResetLastError();

//--- el objeto cchart trabaja con el gráfico actual (ID=0), al que se ha añadido el experto
   cchart.Attach(0);

//---- se añade el indicador ATR_Trailing al gráfico  
   if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Error al adjuntar el indicador ATR_Trailing");

 

Parámetros de entrada del Asesor Experto:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del Asesor Experto     |
//+----------------------------------------------+
input int Period_ATR=14;  //periodo de АТR
input double Sell_Factor=2.0;
input double Buy_Factor=2.0;
input uint Deviation=10;  //slippage

Imagen:

Grafico de trabajo de Exp_ATR_Trailing

Grafico de trabajo de Exp_ATR_Trailing 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1016

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicador de rango para dos periodos de tiempo cualesquiera.

ColorStochastic ColorStochastic

Estocástico estándard mostrado como un histograma de colores.

iMACD-ATR iMACD-ATR

Se utiliza MACD desplazado en la magnitud del ATR para determinar si hay tendencia y las zonas de sobrecompra/sobreventa.

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Standard Stochastic oscillator displayed as a cloud that can be located by setting the indicator timeframe value different from the chart one.