Exp_ATR_Trailing - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto mueve el Stop Loss de la posición abierta a lo largo de un canal generado mediante ATR_Trailing. El Stop Loss se modifica solamente al cambiar de barra, usando la información de la barra que recién se ha cerrado y en el caso de que el Stop Loss se coloque más cerca del precio actual.
El Asesor Experto ofrece la posibilidad de visualizar el indicador que utiliza directamente en el gráfico. No es necesario adjuntar manualmente el indicador. Esto es muy cómodo, ya que el indicador se visualiza en el gráfico de manera automática cuando adjuntamos el Asesor Experto. El indicador siempre tendrá los mismos parámetros que los indicados en el Asesor Experto.
A continuación mostramos el código que permite al usuario implementar dicha característica:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Inclusión de la clase CChart en el asesor experto | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- se decalra una variable globar de tipo CChart CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicialización del experto | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- obtenemos el manejador del indicador ATR_Trailing InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Error al obtener el manejador del indicador ATR_Trailing"); //--- ponemos a cero el código de error ResetLastError(); //--- el objeto cchart trabaja con el gráfico actual (ID=0), al que se ha añadido el experto cchart.Attach(0); //---- se añade el indicador ATR_Trailing al gráfico if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Error al adjuntar el indicador ATR_Trailing");
Parámetros de entrada del Asesor Experto:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Asesor Experto | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //periodo de АТR input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //slippage
Imagen:
Grafico de trabajo de Exp_ATR_Trailing
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1016
