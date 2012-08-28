Ставь лайки и следи за новостями
iMACD±ATR - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Svinozavr
Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.
Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким способом получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.
Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).
Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены.
Рис.1 Индикатор iMACD±ATR
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.08.2011.
