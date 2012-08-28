Реальный автор:

Svinozavr

Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.

Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким способом получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.

Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).

Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены.

Рис.1 Индикатор iMACD±ATR

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.08.2011.