Индикаторы

iMACD±ATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3792
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Svinozavr

Логика индикатор предельно проста. Когда MACD находится в положительной зоне, его значения смещаются вниз на величину торгового диапазона (ATR), когда MACD в отрицательной зоне, смещаются вверх.

Таким образом, результирующая кривая попадает в ту же зону, что и MACD, только тогда, когда значение MACD достаточно велико, чтобы перекрыть величину торгового диапазона. Кроме того, таким способом получается отследить уменьшение ATR на излете движения – результирующая кривая выходит в зону, где сейчас находится MACD.

Синяя линия - результат смещения MACD на ATR. Цветом выделены столбики, где MACD и результат смещения имеют одинаковый знак (±).

Дополнительным условием их появления является наклон MACD в сторону движения цены. 

Рис.1 Индикатор iMACD±ATR

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.08.2011. 

