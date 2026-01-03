Unisciti alla nostra fan page
PosizioneInfo - indicatore per MetaTrader 5
Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni reali su una posizione aperta sul grafico corrente direttamente su questo grafico. Il grafico visualizza la direzione della posizione aperta, il profitto di questa posizione nella valuta di deposito, il profitto della posizione in pip e la distanza dallo Stop Loss e dal Take Profit dal prezzo corrente in pip. Lo stato della posizione colora il testo di rosso quando la posizione è in perdita e di verde quando la posizione è in profitto.
Questo indicatore può essere molto utile nelle strategie multivaluta, quando l'uso del pannello "Strumenti" del terminale non è ragionevole.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//colore della posizione redditizia input color DnColor=Red;//il colore della posizione non redditizia input color ZrColor=Gray;//il colore della posizione senza profitto input int FontSize=15; /dimensione del carattere input type_font FontType=Font14; //tipo di carattere input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angolo di posizione input uint Y_=1; // posizione verticale input uint X_=5; /posizione orizzontale
La libreria GetFontName.mqh è necessaria per il funzionamento dell'indicatore nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.
Fig.1 Indicatore PositionInfo
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1017
