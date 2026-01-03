CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

PosizioneInfo - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) visualizza
positioninfo.mq5 (9.14 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni reali su una posizione aperta sul grafico corrente direttamente su questo grafico. Il grafico visualizza la direzione della posizione aperta, il profitto di questa posizione nella valuta di deposito, il profitto della posizione in pip e la distanza dallo Stop Loss e dal Take Profit dal prezzo corrente in pip. Lo stato della posizione colora il testo di rosso quando la posizione è in perdita e di verde quando la posizione è in profitto.

Questo indicatore può essere molto utile nelle strategie multivaluta, quando l'uso del pannello "Strumenti" del terminale non è ragionevole.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//colore della posizione redditizia
input color  DnColor=Red;//il colore della posizione non redditizia
input color  ZrColor=Gray;//il colore della posizione senza profitto
input int    FontSize=15; /dimensione del carattere
input type_font FontType=Font14; //tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angolo di posizione
input uint Y_=1; // posizione verticale
input uint X_=5; /posizione orizzontale

La libreria GetFontName.mqh è necessaria per il funzionamento dell'indicatore nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.

Fig.1 Indicatore PositionInfo

Fig.1 Indicatore PositionInfo

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1017

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicatore di due intervalli di tempo arbitrari

TimeSeries - Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali TimeSeries - Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali

Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Per tutte le funzioni è disponibile una variante di chiamata breve (con simbolo e periodo del grafico corrente).

Tempo di denominazione abbreviata Tempo di denominazione abbreviata

Questa funzione mi dà i nomi abbreviati dei timeframe Esempio: "M1" invece di "PERIOD_M1"

Candle Grids Candle Grids

Disegnare un Rettangolo sul grafico per tracciare griglie personalizzate in base al valore dei punti in ingresso