Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni reali su una posizione aperta sul grafico corrente direttamente su questo grafico. Il grafico visualizza la direzione della posizione aperta, il profitto di questa posizione nella valuta di deposito, il profitto della posizione in pip e la distanza dallo Stop Loss e dal Take Profit dal prezzo corrente in pip. Lo stato della posizione colora il testo di rosso quando la posizione è in perdita e di verde quando la posizione è in profitto.

Questo indicatore può essere molto utile nelle strategie multivaluta, quando l'uso del pannello "Strumenti" del terminale non è ragionevole.

Parametri di ingresso dell'indicatore:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

La libreria GetFontName.mqh è necessaria per il funzionamento dell'indicatore nella cartella terminal_directory\MQL5\Include.

Fig.1 Indicatore PositionInfo