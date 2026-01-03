Kod TabanıBölümler
PositionInfo - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Mevcut grafikteki açık bir pozisyonla ilgili bazı gerçek bilgileri doğrudan bu grafikte görüntülemek için basit bir gösterge. Grafik, açık pozisyonun yönünü, para yatırma para biriminde bu pozisyondaki karı, pip cinsinden pozisyonun karını ve pip cinsinden mevcut fiyattan Zararı Durdur ve Kar Al'a olan mesafeyi gösterir. Pozisyon durumu, pozisyon kaybedildiğinde metni kırmızıya, pozisyon karlı olduğunda ise yeşile boyar.

Bu gösterge, terminalin "Araçlar" panelini kullanmak makul olmadığında, çoklu para birimi stratejilerinde oldukça yararlı olabilir.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//karlı pozisyonun rengi
input color  DnColor=Red;//karlı olmayan pozisyonun rengi
input color  ZrColor=Gray;//kar olmayan pozisyonun rengi
input int    FontSize=15; //font boyutu
input type_font FontType=Font14; //yazı tipi
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı
input uint Y_=1; // dikey konum
input uint X_=5; //yatay konum

Göstergenin terminal_directory\MQL5\Include klasöründe çalışması için GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.

Şek.1 PositionInfo göstergesi

