Mevcut grafikteki açık bir pozisyonla ilgili bazı gerçek bilgileri doğrudan bu grafikte görüntülemek için basit bir gösterge. Grafik, açık pozisyonun yönünü, para yatırma para biriminde bu pozisyondaki karı, pip cinsinden pozisyonun karını ve pip cinsinden mevcut fiyattan Zararı Durdur ve Kar Al'a olan mesafeyi gösterir. Pozisyon durumu, pozisyon kaybedildiğinde metni kırmızıya, pozisyon karlı olduğunda ise yeşile boyar.

Bu gösterge, terminalin "Araçlar" panelini kullanmak makul olmadığında, çoklu para birimi stratejilerinde oldukça yararlı olabilir.

Göstergenin giriş parametreleri:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

Göstergenin terminal_directory\MQL5\Include klasöründe çalışması için GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.

Şek.1 PositionInfo göstergesi