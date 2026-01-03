Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
PositionInfo - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 14
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Mevcut grafikteki açık bir pozisyonla ilgili bazı gerçek bilgileri doğrudan bu grafikte görüntülemek için basit bir gösterge. Grafik, açık pozisyonun yönünü, para yatırma para biriminde bu pozisyondaki karı, pip cinsinden pozisyonun karını ve pip cinsinden mevcut fiyattan Zararı Durdur ve Kar Al'a olan mesafeyi gösterir. Pozisyon durumu, pozisyon kaybedildiğinde metni kırmızıya, pozisyon karlı olduğunda ise yeşile boyar.
Bu gösterge, terminalin "Araçlar" panelini kullanmak makul olmadığında, çoklu para birimi stratejilerinde oldukça yararlı olabilir.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//karlı pozisyonun rengi input color DnColor=Red;//karlı olmayan pozisyonun rengi input color ZrColor=Gray;//kar olmayan pozisyonun rengi input int FontSize=15; //font boyutu input type_font FontType=Font14; //yazı tipi input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //konum açısı input uint Y_=1; // dikey konum input uint X_=5; //yatay konum
Göstergenin terminal_directory\MQL5\Include klasöründe çalışması için GetFontName.mqh kütüphanesi gereklidir.
Şek.1 PositionInfo göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1017
Keyfi zaman aralıklarının iki aralığının göstergesiTimeSeries - Zaman serileri ile çalışmak için fonksiyon kütüphanesi
Zaman serileri ile çalışmak için fonksiyon kütüphanesi: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Tüm fonksiyonlar için kısa bir çağrı varyantı (mevcut grafiğin sembolü ve periyodu ile) mevcuttur.
Bu işlev bana zaman dilimlerinin kısaltılmış adlarını verir Örnek: "PERIOD_M1" yerine "M1"Candle Grids
Girişteki nokta değerine göre özel ızgaralar çizmek için grafik üzerinde bir Dikdörtgen çizin