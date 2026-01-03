Rejoignez notre page de fans
PositionInfo - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 15
- Note:
-
- Publié:
Un indicateur simple pour afficher des informations réelles sur une position ouverte sur le graphique actuel directement sur ce graphique. Le graphique affiche la direction de la position ouverte, le profit sur cette position dans la devise de dépôt, le profit de la position en pips et la distance du Stop Loss et du Take Profit par rapport au prix actuel en pips. Le statut de la position colore le texte en rouge lorsque la position est perdante et en vert lorsqu'elle est rentable.
Cet indicateur peut être très utile dans les stratégies multidevises, lorsqu'il n'est pas raisonnable d'utiliser le panneau "Outils" du terminal.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//couleur de la position rentable input color DnColor=Red;//la couleur de la position non rentable input color ZrColor=Gray;//la couleur de la position sans bénéfice input int FontSize=15; //taille de la police input type_font FontType=Font14; //type de police input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu input uint Y_=1; // position verticale input uint X_=5; //position horizontale
La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire au fonctionnement de l'indicateur dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include.
Fig.1 Indicateur PositionInfo
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1017
