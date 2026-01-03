CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

PositionInfo - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
15
Note:
(21)
Publié:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) afficher
positioninfo.mq5 (9.14 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Un indicateur simple pour afficher des informations réelles sur une position ouverte sur le graphique actuel directement sur ce graphique. Le graphique affiche la direction de la position ouverte, le profit sur cette position dans la devise de dépôt, le profit de la position en pips et la distance du Stop Loss et du Take Profit par rapport au prix actuel en pips. Le statut de la position colore le texte en rouge lorsque la position est perdante et en vert lorsqu'elle est rentable.

Cet indicateur peut être très utile dans les stratégies multidevises, lorsqu'il n'est pas raisonnable d'utiliser le panneau "Outils" du terminal.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//couleur de la position rentable
input color  DnColor=Red;//la couleur de la position non rentable
input color  ZrColor=Gray;//la couleur de la position sans bénéfice
input int    FontSize=15; //taille de la police
input type_font FontType=Font14; //type de police
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //angle du lieu
input uint Y_=1; // position verticale
input uint X_=5; //position horizontale

La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire au fonctionnement de l'indicateur dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include.

Fig.1 Indicateur PositionInfo

Fig.1 Indicateur PositionInfo

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1017

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicateur de deux plages d'intervalles de temps arbitraires

TimeSeries - Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles TimeSeries - Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles

Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles : iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Pour toutes les fonctions, une variante d'appel courte (avec le symbole et la période du graphique actuel) est disponible.

Délai pour le nom court Délai pour le nom court

Cette fonction me donne les noms abrégés des périodes Exemple : "M1" au lieu de "PERIOD_M1"

Candle Grids Candle Grids

Dessinez un rectangle sur le graphique pour tracer des grilles personnalisées basées sur la valeur des points en entrée.