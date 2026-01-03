Un indicateur simple pour afficher des informations réelles sur une position ouverte sur le graphique actuel directement sur ce graphique. Le graphique affiche la direction de la position ouverte, le profit sur cette position dans la devise de dépôt, le profit de la position en pips et la distance du Stop Loss et du Take Profit par rapport au prix actuel en pips. Le statut de la position colore le texte en rouge lorsque la position est perdante et en vert lorsqu'elle est rentable.

Cet indicateur peut être très utile dans les stratégies multidevises, lorsqu'il n'est pas raisonnable d'utiliser le panneau "Outils" du terminal.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

La bibliothèque GetFontName.mqh est nécessaire au fonctionnement de l'indicateur dans le dossier terminal_directory\MQL5\Include.

Fig.1 Indicateur PositionInfo