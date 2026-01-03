거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
현재 차트에서 오픈 포지션에 대한 일부 실제 정보를 이 차트에 바로 표시하는 간단한 지표입니다. 차트에는 오픈 포지션의 방향, 입금 통화로 표시된 포지션의 수익, 핍 단위의 포지션 수익, 현재 가격에서 스톱로스 및 테이크프로핏까지의 거리가 핍 단위로 표시됩니다. 포지션 상태는 포지션이 손실일 때는 빨간색으로, 수익일 때는 녹색으로 표시됩니다.
이 인디케이터는 터미널의 "도구" 패널을 사용하는 것이 적절하지 않을 때 다중 통화 전략에서 매우 유용할 수 있습니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//수익성 있는 포지션의 색상 input color DnColor=Red;//수익성이 없는 포지션의 색상 input color ZrColor=Gray;//수익이 없는 포지션의 색상 input int FontSize=15; //글꼴 크기 input type_font FontType=Font14; //글꼴 유형 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //위치 각도 input uint Y_=1; // 수직 위치 input uint X_=5; //수평 위치
인디케이터가 터미널_디렉토리\MQL5\Include 폴더에서 작동하려면 GetFontName.mqh 라이브러리가 필요합니다.
그림 1 위치 정보 표시기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1017
