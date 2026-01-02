Unisciti alla nostra fan page
XMACD_HTF - indicatore per MetaTrader 5
Una versione classica dell'indicatore MACD, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore su un valore diverso dal timeframe del grafico e in cui è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'istogramma stesso e della linea del segnale, potendo scegliere tra dieci possibili opzioni:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.
Il colore dell'istogramma e della linea di segnale cambia in base alle tendenze del mercato.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del funzionamento è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Per la prima volta questo indicatore è stato implementato in MQL4 e pubblicato nell'articolo Efficient algorithms of averaging with minimum lag and their use in indicators and Expert Advisors del 03.03.2009.
L'indicatore richiede l'indicatore ColorXMACD.mq5 nella cartella terminal_directory\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicatore ColorXMACD_HTF con il parametro ReDraw uguale a false
Fig.2 Indicatore ColorXMACD_HTF con il parametro ReDraw uguale a true
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1011
