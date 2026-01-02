Une version classique de l'indicateur MACD, qui peut être placée en fixant le cadre temporel de l'indicateur sur une valeur différente de celle du graphique, et dans laquelle vous pouvez changer les algorithmes de calcul de la moyenne de l'histogramme lui-même et de la ligne de signal, en ayant le choix entre dix options possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres Phase1 et Phase2 ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

La couleur de l'histogramme et de sa ligne de signal change en fonction des tendances actuelles du marché.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".

Pour la première fois, cet indicateur a été implémenté dans MQL4 et publié dans l'article " Efficient algorithms of averaging with minimum lag and their use in indicators and Expert Advisors " ( Algorithmes efficaces de calcul de moyenne avec un décalage minimum et leur utilisation dans les indicateurs et les conseillers experts) le 03.03.2009.

L'indicateur nécessite l'indicateur ColorXMACD.mq5 dans le dossier terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicateur ColorXMACD_HTF avec le paramètre ReDraw égal à false

Fig.2 Indicateur ColorXMACD_HTF avec le paramètre ReDraw égal à true (vrai)

