MACD göstergesinin, gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen ve histogramın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarını değiştirebileceğiniz, on olası seçenek seçeneğine sahip klasik bir sürümü:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz1 ve Faz2 parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2 olarak sabitlenmiştir.

Histogramın rengi ve sinyal çizgisi mevcut piyasa trendlerine bağlı olarak değişir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include' a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk kez MQL4'te uygulandı ve 03.03.2009 tarihinde Minimum gecikmeli ortalama almanın verimli algoritmaları ve bunların göstergelerde ve Uzman Danışmanlarda kullanımı makalesinde yayınlandı.

Gösterge, terminal_directory\MQL5\Indicators klasöründeki ColorXMACD.mq5 göstergesini gerektirir.

Şekil 1 ReDraw parametresi false değerine eşitken ColorXMACD_HTF göstergesi

Şekil 2 ReDraw parametresi true değerine eşitken ColorXMACD_HTF göstergesi

