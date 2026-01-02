Fan sayfamıza katılın
Bu komut dosyası bilgilendirici olarak sınıflandırılabilir. Sadece sol üst köşedeki grafikte mevcut işlem çifti hakkında bilgi görüntüler. Örneğin, dondurma emirlerinin seviyesini (FreezeLevel), minimum ve maksimum lot boyutlarının yanı sıra lot adımını, emirleri ayarlamak için mümkün olan en yakın mesafeyi (StopLevel), takasları ve çok daha fazlasını hızlı bir şekilde görmenizi sağlar.
Komut dosyası tarafından görüntülenen bilgiler grafikte yirmi saniye boyunca görüntülenir ve ardından bilgiler silinir.
Şekil 1 InfoMarket komut dosyasının sonucu.
Bu komut dosyası ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 30.04.2012 tarihinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1009
