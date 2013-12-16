代码库部分
InfoMarket - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
infomarket.mq5 (13.58 KB) 预览
这是一个内容丰富的脚本，在图表窗口左上角中显示目前的交易对的数据。它显示这样的数据，例如，订单冻结水平（FreezeLevel），最小和最大头寸大小，头寸步长，设置订单（止损水平）的最近可能距离，掉期等。

数据在被移除之前会在图表上显示20秒。

InfoMarket脚本运作

这个脚本于2012.04.30首次用MQL4实现并(用俄语)发布。  

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1009

