CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

InfoMarket - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4617
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график, в левый верхний угол. Он позволяет быстро посмотреть, например, уровень заморозки ордеров (FreezeLevel), минимальный и максимальный размеры лотов, а также шаг изменения лота, ближайшее возможное расстояние установки ордеров (StopLevel), свопы и многое другое.

Сведения, выведенные скриптом отображаются на графике в течении двадцати секунд, после чего информация стирается. 

Рис.1 Результат работы скрипта InfoMarket

Рис.1 Результат работы скрипта InfoMarket

Впервые этот скрипт был реализован на MQL4 и опубликован 30.04.2012.  

ColorStochastic ColorStochastic

Классический технический индикатор Stochastic, выполненный в виде цветной гистограммы

XMACD_HTF XMACD_HTF

Классический вариант индикатора MACD, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самой гистограммы и сигнальной линии.

TimeSeries - Библиотека функций для работы с таймсериями TimeSeries - Библиотека функций для работы с таймсериями

Библиотека функций для работы с таймсериями: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Для всех функций доступен краткий вариант вызова (с символом и периодом текущего графика).

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов