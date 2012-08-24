Ставь лайки и следи за новостями
InfoMarket - скрипт для MetaTrader 5
Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график, в левый верхний угол. Он позволяет быстро посмотреть, например, уровень заморозки ордеров (FreezeLevel), минимальный и максимальный размеры лотов, а также шаг изменения лота, ближайшее возможное расстояние установки ордеров (StopLevel), свопы и многое другое.
Сведения, выведенные скриптом отображаются на графике в течении двадцати секунд, после чего информация стирается.
Рис.1 Результат работы скрипта InfoMarket
Впервые этот скрипт был реализован на MQL4 и опубликован 30.04.2012.
