Nikolay Kositsin
Vues:
9
Note:
(27)
Publié:
Ce script peut être classé comme informatif. Il affiche simplement des informations sur la paire de devises en cours sur le graphique dans le coin supérieur gauche. Il vous permet de voir rapidement, par exemple, le niveau de gel des ordres (FreezeLevel), les tailles de lot minimale et maximale, ainsi que le pas de lot, la distance la plus proche possible pour fixer les ordres (StopLevel), les swaps et bien d'autres choses encore.

Les informations affichées par le script restent affichées sur le graphique pendant vingt secondes, après quoi elles sont effacées.

Fig.1 Résultat du travail de script d'InfoMarket

Fig.1 Le résultat du script InfoMarket.

Ce script a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié le 30.04.2012.

