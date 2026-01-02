CodeBaseSezioni
Script

InfoMarket - script per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
2
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
Questo script può essere classificato come informativo. Mostra semplicemente le informazioni sulla coppia di trading corrente sul grafico nell'angolo in alto a sinistra. Consente di visualizzare rapidamente, ad esempio, il livello di congelamento degli ordini (FreezeLevel), le dimensioni minime e massime del lotto, nonché il passo del lotto, la distanza più vicina possibile per impostare gli ordini (StopLevel), gli swap e molto altro ancora.

Le informazioni visualizzate dallo script vengono visualizzate sul grafico per venti secondi, dopodiché vengono cancellate.

Fig.1 Risultato del lavoro di script di InfoMarket

Fig.1 Il risultato dello script InfoMarket.

Questo script è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 30.04.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1009

