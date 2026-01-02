Unisciti alla nostra fan page
Questo script può essere classificato come informativo. Mostra semplicemente le informazioni sulla coppia di trading corrente sul grafico nell'angolo in alto a sinistra. Consente di visualizzare rapidamente, ad esempio, il livello di congelamento degli ordini (FreezeLevel), le dimensioni minime e massime del lotto, nonché il passo del lotto, la distanza più vicina possibile per impostare gli ordini (StopLevel), gli swap e molto altro ancora.
Le informazioni visualizzate dallo script vengono visualizzate sul grafico per venti secondi, dopodiché vengono cancellate.
Fig.1 Il risultato dello script InfoMarket.
Questo script è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 30.04.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1009
