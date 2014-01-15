CodeBaseSeções
InfoMarket - script para MetaTrader 5

Este é um script informativo que exibe os dados sobre o par de negociação atual no canto esquerdo da janela do gráfico. Ele exibe dados tais como nível de congelamento da ordem (FreezeLevel), tamanho máximo e mínimo do lote, passo do lote, a distância mínima para colocar uma ordem (StopLevel), swaps, etc.

Os dados são exibidos no gráfico por vinte segundos antes da remoção.

Script InfoMarket

Este script foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 30.04.2012 (em Russo).  

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1009

