이 스크립트는 정보 제공 스크립트로 분류할 수 있습니다. 왼쪽 상단의 차트에 현재 거래 쌍에 대한 정보를 간단히 표시합니다. 예를 들어 주문 동결 수준(동결 수준), 최소 및 최대 랏 크기, 랏 단계, 주문 설정 가능한 최단 거리(스톱 수준), 스왑 등을 빠르게 확인할 수 있습니다.

스크립트에 의해 표시된 정보는 차트에 20초 동안 표시되며 그 이후에는 정보가 지워집니다.

그림1 InfoMarket 스크립트의 결과.

이 스크립트는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.04. 30에 게시되었습니다.