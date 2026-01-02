거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
InfoMarket - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 스크립트는 정보 제공 스크립트로 분류할 수 있습니다. 왼쪽 상단의 차트에 현재 거래 쌍에 대한 정보를 간단히 표시합니다. 예를 들어 주문 동결 수준(동결 수준), 최소 및 최대 랏 크기, 랏 단계, 주문 설정 가능한 최단 거리(스톱 수준), 스왑 등을 빠르게 확인할 수 있습니다.
스크립트에 의해 표시된 정보는 차트에 20초 동안 표시되며 그 이후에는 정보가 지워집니다.
그림1 InfoMarket 스크립트의 결과.
이 스크립트는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.04. 30에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1009
컬러 스토캐스틱
컬러 막대 차트 형태로 만들어진 클래식 기술 지표 스토캐스틱XMACD_HTF
지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 배치할 수 있고 히스토그램 자체와 신호선의 평균화 알고리즘을 변경할 수 있는 고전적인 버전의 MACD 지표입니다.
Price Density - Market Noise Index
시장 노이즈를 정확하게 측정하는 정교한 도구온틱멀티
멀티심볼 온틱.