喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1866
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
最简单的箭头信号指标--它可在最近收盘柱上告警并提供了发送信号到邮箱和推送消息到智能手机的可能性。指标的信号是基于RVI和信号线的交叉点上。
RVI-Crossover_Alert
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1001
