RVI-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5
- 2006
O indicador simples de semáforo contendo alertas por setas no fechamento de uma barra e proporciona a possibilidade de enviar sinais para o e-mail e enviar notificações para um smartphone. O sinais do indicador se baseiam no cruzamento de RSI e sua linha de sinal.
RVI-Crossover_Alert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1001
Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.ChartReinit
Reinicializador do gráfico com o recálculo de todos os indicadores.
Expert Advisor baseado no CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Cruzamento da linha zero do indicador é usado para atividade de negociação.Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth
Média Móvel: 3-Pólos de Filtro Butterworth. O indicador é baseado no código de Witold Wozniak.