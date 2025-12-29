Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.

wd.Multi_ClockPrice lite!" è la versione lite di "wd.Multi_ClockPrice", che fornisce una rappresentazione visiva dell'ora del server e dei prezzi bid sul grafico. Si sincronizza con l'orologio del PC ogni secondo, consentendo aggiornamenti continui anche quando MT5 è offline. Vengono visualizzati i prezzi bid in tempo reale, soddisfacendo in modo efficiente la necessità di informazioni sui prezzi. Posiziona le etichette informative nella sottofinestra specificata, regolando le posizioni in base alle necessità.