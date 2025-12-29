'wd.Multi_ClockPrice lite!'는 라이트 버전으로 서버 시간과 입찰 가격을 차트에 시각적으로 표시합니다. 매초마다 PC 시계와 동기화되어 MT5가 오프라인 상태에서도 원활한 업데이트가 가능합니다. 실시간 입찰 가격이 표시되어 가격 정보에 대한 요구를 효율적으로 충족합니다. 지정된 하위 창에 정보 라벨을 배치하여 필요에 따라 위치를 조정할 수 있습니다.

알림 기능이 있는 간단한 세마포어 표시기와 사서함 및 스마트폰으로 신호를 보낼 수 있는 기능

XLineRegression 인디케이터는 선형 회귀 알고리즘을 기반으로 레벨을 빌드합니다.