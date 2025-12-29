거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
RVI-Crossover_Alert - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
최신 닫힌 막대에 알림이 표시되고 사서함으로 신호를 보내고 스마트폰으로 푸시 메시지를 보낼 수 있는 기능이 있는 간단한 세마포어 화살표 표시기입니다. 표시기 신호는 RVI 기술 지표와 신호 라인의 교차점을 기반으로 합니다.
그림 1 인디케이터 RVI-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1001
Professional Order Manager
Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.wd.Multi_ClockPrice lite!
'wd.Multi_ClockPrice lite!'는 라이트 버전으로 서버 시간과 입찰 가격을 차트에 시각적으로 표시합니다. 매초마다 PC 시계와 동기화되어 MT5가 오프라인 상태에서도 원활한 업데이트가 가능합니다. 실시간 입찰 가격이 표시되어 가격 정보에 대한 요구를 효율적으로 충족합니다. 지정된 하위 창에 정보 라벨을 배치하여 필요에 따라 위치를 조정할 수 있습니다.
RSI-크로스오버_알람
알림 기능이 있는 간단한 세마포어 표시기와 사서함 및 스마트폰으로 신호를 보낼 수 있는 기능XLineRegression
XLineRegression 인디케이터는 선형 회귀 알고리즘을 기반으로 레벨을 빌드합니다.